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Україна збільшує дефіцит торгівлі товарами, - Держстат

Експорт товарів з України за звітний період виріс на 7,9%
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні–лютому 2019 року збільшилось на 4,5% в порівнянні з січнем–лютим 2018 року - до 760 мільйонів доларів.
Україна збільшує дефіцит торгівлі товарами, - Держстат Фото: НБУ

Експорт товарів з України за звітний період виріс на 7,9% - до 7,96 млрд доларів, тоді як імпорт - на 7,6%, до 8,715 млрд доларів, йдеться в даних Державної служби статистики.

У лютому в порівнянні з січнем сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 4,1% - до 4,195 млрд доларів, тоді як імпорту збільшився на 4% - до 5,05 млрд доларів.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в лютому також було негативним і становило 854,8 млн, що гірше за показник попереднього місяця (484 млн доларів).

Нагадаємо, зведений бюджет України за січень-лютий 2019 року виконаний з профіцитом в 4,7 млрд грн, що в 3,2 рази нижче показника за аналогічний період попереднього року.

 

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16 04 2019 11:47
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