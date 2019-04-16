БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВід'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні–лютому 2019 року збільшилось на 4,5% в порівнянні з січнем–лютим 2018 року - до 760 мільйонів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна збільшує дефіцит торгівлі товарами, - Держстат
Експорт товарів з України за звітний період виріс на 7,9%
Фото: НБУ
Експорт товарів з України за звітний період виріс на 7,9% - до 7,96 млрд доларів, тоді як імпорт - на 7,6%, до 8,715 млрд доларів, йдеться в даних Державної служби статистики.
У лютому в порівнянні з січнем сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 4,1% - до 4,195 млрд доларів, тоді як імпорту збільшився на 4% - до 5,05 млрд доларів.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в лютому також було негативним і становило 854,8 млн, що гірше за показник попереднього місяця (484 млн доларів).
Нагадаємо, зведений бюджет України за січень-лютий 2019 року виконаний з профіцитом в 4,7 млрд грн, що в 3,2 рази нижче показника за аналогічний період попереднього року.
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16 04 2019 11:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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