Україна збільшує виробництво боєприпасів

Уряд збільшив прибутковість для українських підприємств для масштабування виробництва боєприпасів за прикладом безпілотників.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Шмигаль сказав, що за останні два роки Україна суттєво наростила виготовлення власної зброї, а найуспішніші кейси - це виробництво різних типів дронів.

Головним фактором збільшення виробництва стало залучення приватних компаній для яких Кабмін встановив норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів за рік зросло в 100 разів.

"Тепер цей успішний кейс із дронами масштабуємо на виготовлення боєприпасів. Затверджуємо постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості", - заявив прем’єр.

Він вважає, що таке рішення дозволить виробникам розширити та модернізувати свої лінії.

"Водночас очікуємо побачити нові компанії та нові інвестиції. Дякую всім, хто бореться та працює заради сильної України, заради майбутнього нашої держави, заради нашої перемоги", - підсумував Шмигаль.

В квітні уряд виділив 15,5 млрд грн для закупівлі дронів.