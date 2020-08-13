БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа І півріччя 2020 року Україна імпортувала плодів і ягід на суму 341 млн дол., що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна збільшила імпорт фруктів та ягід на 23% - ІАЕ
Найбільша частку у структурі імпорту плодів та фруктів за січень-червень 2020 року припадає на цитрусові, банани та інші екзотичні фрукти
Фото: з вільних джерел
Найбільша частку у структурі імпорту плодів та фруктів за січень-червень 2020 року припадає на цитрусові, банани та інші екзотичні фрукти. Зокрема, за цей період було імпортовано 182 тис. тонн цитрусових на 129 млн дол. та 174 тис. тонн бананів вартістю 96 млн дол, повідомляє "Укрінформ".
Основними постачальниками фруктів в Україну у першому півріччі 2020 року були: Туреччина (19,9% від загального обсягу поставок фруктів в Україну), Еквадор (17,1%), Єгипет (10,0%), Коста-Ріка (6,9%), Іспанія (5,3%) Греція (4,0%) та Колумбія (3,3%).
Нагадаємо, що українські винороби та кондитери представили свою продукцію китайським імпортерам
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