Індія заощадила понад $12 млрд на російській нафті зі знижками

Наразі на росію припадає понад третина імпорту нафти до Індії за обсягом.

Імпорт російської нафти зі знижками до Індії допоміг індійським нафтопереробним заводам заощадити щонайменше 12,6 мільярда доларів за трохи більше ніж три роки.

Це показує аналіз офіційних торговельних даних Індії, проведений виданням The Indian Express.

У ньому порівнюється ціна імпорту російської нафти до Індії з ціною сирої нафти з інших країн.

При цьому знижки на російську нафту з часом значно зменшилися, впавши до найнижчого рівня у 2024−25 фінансовому році. Це відбулося через зниження світових цін на нафту на тлі зростання фрахту та страхування при перевезеннях російської нафти.

"Коли росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, частка Москви в імпорті нафти до Нью-Делі становила менше 2%. Оскільки значна частина Заходу ігнорувала російську нафту після вторгнення, росія почала пропонувати знижки на свою нафту охочим покупцям", — йдеться в публікації. — "Індійські НПЗ швидко скористалися цією можливістю, що призвело до того, що росія, яка раніше була периферійним постачальником нафти до Індії, стала найбільшим постачальником сирої нафти в Індії протягом кількох місяців, витіснивши традиційних західноазіатських постачальників".

Як підрахувало видання, у 2022−23 роках середня знижка становила 13,6% по відношенню до нафти, яку постачають інші країни, що принесло індійським НПЗ 4,87 млрд доларів економії.

У 2023−24 роках, хоча середня знижка на ціну російської нафти при поставках порівняно з барелями неросійського походження була в середньому нижчою та становила 10,4%, економія була вищою та становила 5,41 мільярда доларів, йдеться в публікації.

У 2024−25 фінансовому році спостерігалося значне зменшення як знижок, так і заощаджень. Знижка за рік становила в середньому лише 2,8%, що призвело до економії лише 1,45 мільярда доларів.

У 2 кварталі поточного року знижка зросла до 6,2%, що призвело до економії в розмірі 0,84 мільярда доларів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення мит на індійський імпорт до 50%, пояснивши це необхідністю покарати Індію за продовження закупівель російської нафти.