Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій на 329 мільйонів доларів
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну, зазначає "Економічна правда".
"Україна збільшила на 328,79 млн доларів загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням 1 вересня 2020 року, загальна непогашена сума яких становила 1,36 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що залучені кошти будуть використані для завершення розрахунків за активною операцією з управління боргом, яка полягала в викупі на відкритому ринку державних деривативів (ВВП-варантів) у 2020 році.
"Ми раді, що протягом року з безпрецедентним рівнем невизначеності нам вдалось здійснити активну операцію з управління державним боргом, яка сприятиме зваженій борговій політиці України в майбутньому.
Ми продовжимо слідкувати за ринком і використовувати всі доступні інструменти для того, щоб досягти цілей, визначених в нашій Стратегії управління державним боргом", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Нагадаємо, що напередодні Україна скасувала випуск єврооблігацій після відставки Смолія
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