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Україна знову потрапила у топ-20 країн за переглядами порно

Україна другий рік поспіль займає 16 місце за кількістю переглядів контенту на одному з найпопулярніших порносайтів у світі Pornhub.
Україна знову потрапила у топ-20 країн за переглядами порно Фото: Alamy Stock Photo

Про це йдеться у блозі Pornhub Insights, передає "Громадське".

Користувачі з України дивляться контент на сайті частіше, ніж з Таїланду, Росії, Аргентини та Швеції. За кількістю переглядів порно у 2019 році лідирує США. Друге і третє місце займають Японія та Велика Британія.

В блозі також зазначили, що Індія опустилася у рейтингу за рік на 12 позицій через політику влади щодо блокування порносайтів.

Загалом перші 20 країн у рейтингу — це 79% трафіку сайту Pornhub за день. 

Нагадаємо, що У Сполучених Штатах Америки 20-річний студент Ітан використовував фільтр зміни статі в Snapchat для викриття поліцейського, який шукав сексу з неповнолітніми у популярному додаткові для знайомств Tinder.

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12 12 2019 16:40
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