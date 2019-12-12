Україна знову потрапила у топ-20 країн за переглядами порно
Про це йдеться у блозі Pornhub Insights, передає "Громадське".
Користувачі з України дивляться контент на сайті частіше, ніж з Таїланду, Росії, Аргентини та Швеції. За кількістю переглядів порно у 2019 році лідирує США. Друге і третє місце займають Японія та Велика Британія.
В блозі також зазначили, що Індія опустилася у рейтингу за рік на 12 позицій через політику влади щодо блокування порносайтів.
Загалом перші 20 країн у рейтингу — це 79% трафіку сайту Pornhub за день.
Нагадаємо, що У Сполучених Штатах Америки 20-річний студент Ітан використовував фільтр зміни статі в Snapchat для викриття поліцейського, який шукав сексу з неповнолітніми у популярному додаткові для знайомств Tinder.
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