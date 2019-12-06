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Студент з США за допомогою фільтра Snapchat зловив поліцейського, який шукав сексу з неповнолітніми

Першим, хто написав студенту, виявився поліцейський із Сан-Матео - Роберт Девіс. Він запитав, чи хоче Естер "повеселитися" вночі
У Сполучених Штатах Америки 20-річний студент Ітан використовував фільтр зміни статі в Snapchat для викриття поліцейського, який шукав сексу з неповнолітніми у популярному додаткові для знайомств Tinder.
Студент з США за допомогою фільтра Snapchat зловив поліцейського, який шукав сексу з неповнолітніми Фото: nbcbayarea.com

Він привернув увагу офіцера, а потім зробив скріншоти листування і передав їх некомерційній організації Crime Stoppers, повідомляє NBC Bay Area.

Ітан вирішив зайнятися пошуком імовірних злочинців після історії своєї подруги. Вона розповіла, що її зґвалтували у дитинстві. Після цього хлопець змінив стать за допомогою фільтра у Snapchat, зареєстрував фейковий аккаунт у Tinder під ім’ям Естер і став чекати.

Першим, хто написав студенту, виявився поліцейський із Сан-Матео - Роберт Девіс. Він запитав, чи хоче Естер "повеселитися" вночі.

Тоді Ітан переніс чат в іншій програмі, щоб повідомити, що йому 16 років. У поліції стверджують, що Девіса це зовсім не турбувало, а наступні 12 годин студент намагався з’ясувати більше інформації про офіцера.

Ітан зробив скріншоти всього листування в "Режимі польоту" (тільки так Snapchat не може повідомити учаснику листування, що хтось її зняв) і передав її некомерційної організації Crime Stoppers. Незабаром після цього Девіса затримали і відсторонили від служби, а також пред’явили звинувачення в контакті з неповнолітнім для вчинення кримінального злочину.

Фільтри по зміні статі Snapchat додав у травні 2019 року. Вони отримали вірусну популярність у соціальних мережах.

Нагадаємо, у Великій Британії засудили за наркоторгівлю репера, який хизувався в кліпі зберіганням наркотиків. Поліція затримала Адетокунбо Аджіболу після обшуку в його квартирі в Лондоні 25 квітня 2018-го. Правоохоронці прийшли з обшуками, в той час як репер вистрибнув з вікна другого поверху, але його впіймали на даху гаража.

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12 06 2019 20:32
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