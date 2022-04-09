Президент відреагував на легалізацію еротики та порно на території України

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію еротики і порно в Україні.

Петицію зареєстрували на сайті Офісу президента 4 липня. За словами Зеленського, правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, встановлені Законом України "Про захист суспільної моралі". Згідно з законом Кабмін забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, координує і контролює діяльність відомств у цій сфері. "Враховуючи зазначене, я звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням доручити опрацювати згідно з компетенцією порушене в електронній петиції питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення", — заявив Зеленський. Нагадаємо, що петиція про легалізацію еротики та порно на території України набрала необхідні 25 тисяч підписів ще 10 серпня.

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