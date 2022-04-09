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Президент відреагував на легалізацію еротики та порно на території України

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію еротики і порно в Україні.
Президент відреагував на легалізацію еротики та порно на території України
Петицію зареєстрували на сайті Офісу президента 4 липня.
 
За словами Зеленського, правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, встановлені Законом України "Про захист суспільної моралі".
 
Згідно з законом Кабмін забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, координує і контролює діяльність відомств у цій сфері.
 
"Враховуючи зазначене, я звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням доручити опрацювати згідно з компетенцією порушене в електронній петиції питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення", — заявив Зеленський.
 
Нагадаємо, що петиція про легалізацію еротики та порно на території України набрала необхідні 25 тисяч підписів ще 10 серпня.
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04 09 2022 16:35
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