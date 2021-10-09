СПОРТ НОВИНИКолишній футбольний захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Дмитро Чигринський виступатиме у грецькій команді "Іонікос" (Нікея).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець Чигринський підписав контракт із грецьким ФК "Іонікос"
У червні Чигринський залишив інший грецький клуб - афінський АЕК, за який виступав з 2016 року
Фото: Укрінформ
Як повідомляє у Facebook пресслужба грецького клубу, 34-річний український гравець підписав контракт до 2022 року, передає "Укрінформ".
У червні Чигринський залишив інший грецький клуб - афінський АЕК, за який виступав з 2016 року.
У стартовому турі чемпіонату грецької футбольної Суперліги "Іонікос" 12 вересня зіграє саме з АЕКом.
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