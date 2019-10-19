Українець Гвоздик програв росіянину і втратив чемпіонський титул

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик зазнав першої поразки у професійній кар'єрі, програвши бій нокаутом росіянину Артуру Бетербієву, володарю титулу IBF.

В перших раундах суперники намагалися діяти активно, обидва йшли в атаку і завдавали точні удари, передає LB.ua.

Але в другій половині поєдинку росіянин почав діяти агресивніше, а в дев'ятому раунді остаточно перехопив ініціативу. У десятому раунді Бетербієв тричі відправив Гвоздика в нокдаун, після чого рефері припинив бій.