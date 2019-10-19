Українець Гвоздик програв росіянину і втратив чемпіонський титул
В перших раундах суперники намагалися діяти активно, обидва йшли в атаку і завдавали точні удари, передає LB.ua.
Але в другій половині поєдинку росіянин почав діяти агресивніше, а в дев'ятому раунді остаточно перехопив ініціативу. У десятому раунді Бетербієв тричі відправив Гвоздика в нокдаун, після чого рефері припинив бій.
Як підсумок - дострокова перемога росіянина, який зумів об'єднати титули чемпіона світу за версіями WBC і IBF в напівважкій вазі.
Українець програв вперше з серпня 2012 року, коли він поступився в півфіналі Олімпіади в Лондоні боксерові з Казахстану Адільбеку Ніязимбетову.
Нагадаємо, що Харків'янка Марина Чернишова стала переможницею турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) у столиці Хорватії Загребі з призовим фондом $ 60 тис.
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