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Українець Гвоздик програв росіянину і втратив чемпіонський титул

Боксер зазнав першої поразки на професійному рингу
Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик зазнав першої поразки у професійній кар'єрі, програвши бій нокаутом росіянину Артуру Бетербієву, володарю титулу IBF.
Українець Гвоздик програв росіянину і втратив чемпіонський титул Фото: noc-ukr.org

В перших раундах суперники намагалися діяти активно, обидва йшли в атаку і завдавали точні удари, передає LB.ua.

Але в другій половині поєдинку росіянин почав діяти агресивніше, а в дев'ятому раунді остаточно перехопив ініціативу. У десятому раунді Бетербієв тричі відправив Гвоздика в нокдаун, після чого рефері припинив бій.

Як підсумок - дострокова перемога росіянина, який зумів об'єднати титули чемпіона світу за версіями WBC і IBF в напівважкій вазі.

Українець програв вперше з серпня 2012 року, коли він поступився в півфіналі Олімпіади в Лондоні боксерові з Казахстану Адільбеку Ніязимбетову.

Нагадаємо, що Харків'янка Марина Чернишова стала переможницею турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) у столиці Хорватії Загребі з призовим фондом $ 60 тис.

 

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19 10 2019 14:00
ТЕГИ: бокс, спорт
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