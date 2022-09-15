Українець завоював медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Український стрілець Павло Коростильов завоював першу медаль для нашої країни на чемпіонаті Європи з кульової стрільби у польському Вроцлаві.

Про це повідомив НОК України у Twitter.

Коростильов показав третій результат зі стрільби у вправі МП-8. Це швидкісна стрільба із малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів.

Зазначимо, що третє місце українця не дозволило йому кваліфікуватись на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Золото завоював француз Клеман Бессаго, а срібним призером став німець Олівер Гайс.

Нагадаємо, що 24-річний Коростильов є учасником Олімпіади-2020 та Олімпійських ігор-2016. Також спортсмен двічі вигравав чемпіонат Європи, а у 2018 році Павло виграв чемпіонат світу у Чханвоні.

Раніше повідомлялось, що Українки здобули дві медалі на чемпіонаті світу з боротьби.