СПОРТ НОВИНИУкраїнський стрілець Павло Коростильов завоював першу медаль для нашої країни на чемпіонаті Європи з кульової стрільби у польському Вроцлаві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець завоював медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Джерело: НОК України
Про це повідомив НОК України у Twitter.
Коростильов показав третій результат зі стрільби у вправі МП-8. Це швидкісна стрільба із малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів.
Зазначимо, що третє місце українця не дозволило йому кваліфікуватись на Олімпіаду-2024 у Парижі.
Золото завоював француз Клеман Бессаго, а срібним призером став німець Олівер Гайс.
Нагадаємо, що 24-річний Коростильов є учасником Олімпіади-2020 та Олімпійських ігор-2016. Також спортсмен двічі вигравав чемпіонат Європи, а у 2018 році Павло виграв чемпіонат світу у Чханвоні.
Раніше повідомлялось, що Українки здобули дві медалі на чемпіонаті світу з боротьби.
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15 09 2022 11:04 МЕДІА
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