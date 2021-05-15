В Україні набув чинності закон про "євробляхи"

Законом пропонується звільнити від штрафних санкцій власників авто на єврономерах, які були ввезені до кінця 2020 року за умови одноразової сплати п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

В Україні у суботу, 15 травня, набув чинності Закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України".

Як передає Укрінформ, напередодні закон був опублікований у газеті "Голос України". Він вступить у дію через місяць з дня набрання чинності.

Законом пропонується звільнити від штрафних санкцій власників авто на єврономерах, які були ввезені до кінця 2020 року за умови одноразової сплати п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 12 травня 2021 року підписав закон “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України”, який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року.