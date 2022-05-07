CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіжнародний конгрес математиків (МКМ) оголосив українку Марину В'язовську однєію з лауреатів найпрестижнішої математичної нагороди - Філдсівської премії 2022 року (медаль Філдса).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка отримала найпрестижнішу премію з математики
Марина В'язовська нагороджена медаллю Філдса 2022 року за доказ того, що решітка E8 забезпечує найщільніше упакування ідентичних сфер у 8 вимірах, і за подальший внесок у розв’язок пов’язаних екстремальних задач та задач із інтерполяції в аналізі Фур'є
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у пресрелізі союзу.
"Марина В'язовська нагороджена медаллю Філдса 2022 року за доказ того, що решітка E8 забезпечує найщільніше упакування ідентичних сфер у 8 вимірах, і за подальший внесок у розв’язок пов’язаних екстремальних задач та задач із інтерполяції в аналізі Фур'є" - повідомили у МКМ.
Також до списку лауреатів увійшли француз Уго Дюмініль-Копен, британець Джеймс Мейнард і американський математик корейського походження Джун Ху.
За даними Медуза, Міжнародний конгрес математиків, на якому традиційно вручається Філдсівська премія, мав пройти в Санкт-Петербурзі, однак після початку агресії рф проти України місто було позбавлено права його проведення, і форум перенесли в онлайн-формат.
До сьогодні громадяни України ще не отримували Філдсівську премію.
Як повідомлялося, медаль Філдса — нагорода, яка надається двом, трьом або чотирьом математикам на Міжнародному конгресі математиків, який проводиться під егідою Міжнародного математичного союзу раз на чотири роки. Ця медаль вважається найпрестижнішою відзнакою в математиці і надається молодим математикам, яким менше сорока років, за значний вклад у науку. Сума нагороди становить 15 000 канадських доларів. Засновником премії був канадський математик Джон Чарлз Філдс.
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05 07 2022 14:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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