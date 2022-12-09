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Українка зі службовим собакою з Нацгвардії виграли чемпіонат світу з дресирування

Українка Вікторія Безус та її собака Білка стали чемпіонами світу з дресирування IGP WM FCI 2022
Українка зі службовим собакою з Нацгвардії виграли чемпіонат світу з дресирування Джерело: Нацгвардія

Вікторія є капітаном Національної гвардії України а, Білка – службовою собакою. Про їхню перемогу розповіли на Facebook-сторінці НГУ.

"Капітан Вікторія Безус зі своєю службовою собакою Білкою, які несуть службу в одній з військових частин Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України стали чемпіонами світу з дресирування IGP WM FCI 2022" – йдеться в повідомленні.

Міжнародний чемпіонат з дресирування завершився 11 вересня, він проходив в чеському місті Роудніце-над-Лабою.

Вперше в історії змагань з дресування переможницею стала Українка.

Вікторія та її собака продемонстрували відмінні результати у трьох розділах змагань, а найвищий бал був у розділі  "послух".

"Це історична перемога для усієї України, бо завдяки Вікторії та Бліці вперше на змаганнях з #IGP пролунає український гімн та замайорить у небі жовто-блакитний прапор!", – зазначили в Нацгвардії.

Раніше повідомлялось, що збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби.

 

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12 09 2022 19:08
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