Українка зі службовим собакою з Нацгвардії виграли чемпіонат світу з дресирування

Українка Вікторія Безус та її собака Білка стали чемпіонами світу з дресирування IGP WM FCI 2022

Вікторія є капітаном Національної гвардії України а, Білка – службовою собакою. Про їхню перемогу розповіли на Facebook-сторінці НГУ.

"Капітан Вікторія Безус зі своєю службовою собакою Білкою, які несуть службу в одній з військових частин Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України стали чемпіонами світу з дресирування IGP WM FCI 2022" – йдеться в повідомленні.

Міжнародний чемпіонат з дресирування завершився 11 вересня, він проходив в чеському місті Роудніце-над-Лабою.

Вперше в історії змагань з дресування переможницею стала Українка.

Вікторія та її собака продемонстрували відмінні результати у трьох розділах змагань, а найвищий бал був у розділі "послух".

"Це історична перемога для усієї України, бо завдяки Вікторії та Бліці вперше на змаганнях з #IGP пролунає український гімн та замайорить у небі жовто-блакитний прапор!", – зазначили в Нацгвардії.

Раніше повідомлялось, що збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби.