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Мінспорту заборонило збірним змагатися у турнірах за участі рф і білорусі

14 квітня 2023, 10:12
Мінспорту заборонило збірним змагатися у турнірах за участі рф і білорусі
Фото: З вільних джерел
Заборона стосується всіх представників національних збірних України з олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту.

Міністерство молоді та спорту України заборонило національним збірним нашої країни брати участь у міжнародних змаганнях за участі спортсменів з рф та білорусі.

Відповідний наказ Міністерства молоді та спорту опубліковано на офіційному сайті відомства.

Рішення стосується всіх представників офіційних делегацій національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту.

"Заборонити офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю (далі – офіційна делегація) брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з російської федерації та/або республіки білорусь", – йдеться в наказі.

У разі виявлення фактів порушення наказу, буде розглядатись питання про позбавлення спортивної федерації статусу національної. 

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