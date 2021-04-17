CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ26-та українська антарктична експедиція дісталася станції "Академік Вернадський" та зустрілась з командою зимівників та сезонним загоном.
Фото: Національний антарктичний науковий центрПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська антарктична експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський"
На станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно. Але настрій на "Вернадському" піднесений
Фото: Національний антарктичний науковий центр
"Подолавши кілька континентів, усі карантинні обмеження та бурхливу протоку Дрейка, 26-та українська антарктична експедиція нарешті дісталася станції "Академік Вернадський"! Там їх з радістю зустріли команда зимівників 25-ої УАЕ та сезонний загін", - повідомив Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Як зазначається, науковці мають розвантажити продукти та перекачати пальне в бак, передати справи.
"На станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно. Але настрій на "Вернадському" піднесений", - зазначається у дописі.
Експедиція працюватиме на станції "Академік Вернадський" майже рік. У її складі 12 чоловіків і жінка.
Нагадаємо, що минулого року Національний антарктичний науковий центр МОН (НАНЦ) оголосив конкурс з відбору команди 26-ї Української антарктичної експедиції.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 04 2021 13:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франції вогнищами зігрівають виноградники від весняних заморозків
- ФОТО Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий