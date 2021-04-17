Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Українська антарктична експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський"

На станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно. Але настрій на "Вернадському" піднесений
26-та українська антарктична експедиція дісталася станції "Академік Вернадський" та зустрілась з командою зимівників та сезонним загоном.
Українська антарктична експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський" Фото: ​Національний антарктичний науковий центр
"Подолавши кілька континентів, усі карантинні обмеження та бурхливу протоку Дрейка, 26-та українська антарктична експедиція нарешті дісталася станції "Академік Вернадський"! Там їх з радістю зустріли команда зимівників 25-ої УАЕ та сезонний загін", - повідомив Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці, передає Укрінформ.
 

Фото: ​Національний антарктичний науковий центр
 
Як зазначається, науковці мають розвантажити продукти та перекачати пальне в бак, передати справи.
 
"На станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно. Але настрій на "Вернадському" піднесений", - зазначається у дописі.
 
Експедиція працюватиме на станції "Академік Вернадський" майже рік. У її складі 12 чоловіків і жінка.
 
Нагадаємо, що минулого року Національний антарктичний науковий центр МОН (НАНЦ) оголосив конкурс з відбору команди 26-ї Української антарктичної експедиції.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 04 2021 13:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.