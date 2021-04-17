Українська антарктична експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський" На станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно. Але настрій на "Вернадському" піднесений

26-та українська антарктична експедиція дісталася станції "Академік Вернадський" та зустрілась з командою зимівників та сезонним загоном.

Фото: ​Національний антарктичний науковий центр

"Подолавши кілька континентів, усі карантинні обмеження та бурхливу протоку Дрейка, 26-та українська антарктична експедиція нарешті дісталася станції "Академік Вернадський"! Там їх з радістю зустріли команда зимівників 25-ої УАЕ та сезонний загін", - повідомив Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Фото: ​Національний антарктичний науковий центр Як зазначається, науковці мають розвантажити продукти та перекачати пальне в бак, передати справи. "На станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно. Але настрій на "Вернадському" піднесений", - зазначається у дописі. Експедиція працюватиме на станції "Академік Вернадський" майже рік. У її складі 12 чоловіків і жінка.

Нагадаємо, що минулого року Національний антарктичний науковий центр МОН (НАНЦ) оголосив конкурс з відбору команди 26-ї Української антарктичної експедиції

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