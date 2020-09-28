Міносвіти збирає команду 26-ї експедиції в Антарктиду — конкурс вже оголосили
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки.
У відомстві зазначили, що 26-та експедиція є свого роду ювілейною, адже 2021-го відзначатимуть 25 років з часу підняття прапору України на колишній британській станції «Фарадей», яка тепер має назву «Академік Вернадський».
"Зважаючи на пандемію COVID-19, під час відбору майбутніх полярників та полярниць особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів", — зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.
Переможці конкурсу проводитимуть наукові дослідження та забезпечуватимуть життєдіяльність станції «Академік Вернадський» в Антарктиді з весни 2021-го до весни 2022-го року.
Як пройде конкурс?
Традиційно до 26-ї УАЕ відберуть 12 учасників. Крім 7 науковців, які працюватимуть у сфері досліджень геологічних та геофізичних наук, фізичних наук та науки про життя, в експедицію також шукають лікаря, кухаря, дизеліста-електрика, системного механіка та системного адміністратора зв'язку.
Загалом відбір відбуватиметься у 4 етапи:
подання документів на розгляд — до 12 жовтня;
подання додаткових документів у разі проходження попереднього відбору — до 26 жовтня;
фахова співбесіда, медична комісія та психологічне тестування;
колективний тренінг для тих, хто попередньо пройде відбір до експедиції.
Українська станція в Антарктиді
"Академік Вернадський" — це єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією.
Головне призначення станції — проведення наукових досліджень в Антарктиді. Для виконання цього завдання підпорядкували всю життєдіяльність станції та Національного антарктичного наукового центру.
Створили цю станцію як наукову базу "Фарадей" Великої Британії, у 1996 році королівство передало її Україні.
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