Українська тенісистка виграла парний турнір у Словенії

Українська тенісистка Марта Костюк та представниця Чехії Тереза ​​Мартинцова виграли парний турнір WTA 250 у словенському Порторожі.

Про це повідомляє sport.ua

Вони легко обіграли у фіналі іспанку Крістіну Букшу та Терезу Міхалікову зі Словаччини з рахунком 6:4, 6:0.

Гра тривала 1 годину 8 хвилин. Пара українки виконала 4 подачі навиліт, припустилася 1 подвійної помилки та реалізувала 5/9 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що для Марти це дебютний титул WTA у парному розряді.

"Хочу подякувати своїй мамі, своєму татові, який поїхав сьогодні, за підтримку, за те, що ви завжди поруч. Дівчатка та хлопчики, які подають м'ячі, дякую, ви важко працюєте, але повірте мені, це вам допоможе в майбутньому. Дякую суддям, фізіотерапевтам, які допомагали, всім, хто зробив цей турнір можливим. На даний момент це мій перший титул і він для України. Дякую. Слава Україні", - поділилася емоціями Костюк.

Раніше повідомлялось, що українки здобули дві медалі на чемпіонаті світу з боротьби.