Українські баскетболісти розпочали підготовку до відбіркових матчів ЧС-2023 25 листопада збірна України вирушить до Грузії на стартовий матч кваліфікації

Наші суперники на старті відбору - Грузія і Північна Македонія.

Фото: thekievtimes.ua

Чоловіча збірна України з баскетболу під керівництвом Айнарса Багатскіса розпочала в Києві підготовку до стартових матчів кваліфікації чемпіонату світу 2023 року, передає "Укрінформ". Сьогодні, 21 листопада, тренувалися всі викликані гравці, окрім двох наших легіонерів - Артема Пустового та Володимира Геруна. Вони розпочнуть тренування 22 листопада. До табору команди приєднався натуралізований американський новачок "Будівельника" Джером Рендл, який замінив травмованого В’ячеслава Боброва. 25 листопада збірна України вирушить до Грузії на стартовий матч кваліфікації. Нагадаємо, що головний тренер збірної Грузії Іліас Зурос назвав розширений склад із 18-ти баскетболістів, які прибудуть до розташування збірної для підготовки до матчів відбору на чемпіонат світу-2023 у листопаді.

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