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Українські гімнасти вибороли три медалі Кубка світу

Радівілов виграв "бронзу" у вправах на кільцях
Українські гімнасти Ігор Радівілов та Петро Пахнюк здобули медалі на Кубку світу, який відбувається в азербайджанському Баку та німецькому Штутгарті.
Українські гімнасти вибороли три медалі Кубка світу Фото:Facebook

Зокрема, Радівілов виграв "бронзу" у вправах на кільцях. За свій виступ він отримав 14,666 бали. Золоту медаль в цій дисципліні здобув представник Великої Британії - Кортні Таллоч. "Срібло" ж дісталось місцевому гімнасту Микиті Сімонову. Про це повідомляє "Громадське".

Пізніше Радівілов здобув срібну медаль завдяки вдалому виступу в опорному стрибку. Ігор набрав 14,833 бали, пропустивши вперед лише Ян Хак Сеона із Південної Кореї (14,970).

Інший українець Пахнюк посів третю сходинку в багатоборстві. Загальний результат Петра склав 83,331. Перше місце дісталося росіянину - Артуру Далалояну, а «срібло» виграв Сун Вей із Китаю.

Нагадаємо, що у шведському Естерсунді на етапі Кубка світу з біатлону відбулася естафета серед жіночих команд. Збірна України стала третьої в естафеті

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17 03 2019 19:56
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