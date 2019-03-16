Збірна України стала третьою в естафеті на Кубку світу з біатлону
За збірну України бігли Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Валентина Семеренко. Меркушина пройшла свою дистанцію першої, не допустивши жодного промаху. Віта Семеренко припустилася одного промаху і прийшла третьою. Джима двічі промахнулася, але зберегла третю позицію. Валя Семеренко також допустила два промахи і в кінцівці влаштувала перегони з Лаурою Дальмайєр з Німеччини, яку вдалося випередити на 0,5 секунд. Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії, другими стали шведки.
On the finish line -- Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! #2019Ostersund— IBU World Cup (@IBU_WC) 16 березня 2019 р.
Watch the women's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eF7zbSpyhx
"Рада, що ми треті. Я втратила час, так, але зберегла позицію. Я розраховувала працювати на рубежах набагато краще, на стійці не вийшло. Тому втратила більше часу. Але позиція збереглася, це мене дуже радує", - прокоментувала перемогу Юлія Джима.
"Намагалася сконцентруватися на своїй роботі, не дивитися на результат, трошки переживала за лежання і, як результат, отримала один додатковий патрон. Була якось не впевнена сама в собі. На стійку прийшла вже більш зібраною і відстріляла чисто", - поділилася думкою про гонку Віта Семеренко.
Додамо, що збірна України показала кращі результати в точності і швидкості стрільби в естафеті чемпіонату світу.
Нагадаємо, що українська біатлоністка Юлія Журавок принесла першу нагороду в скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи, який 20 лютого стартував у білоруському Раубичі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії