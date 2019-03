Збірна України стала третьою в естафеті на Кубку світу з біатлону

За збірну України бігли Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Валентина Семеренко. Меркушина пройшла свою дистанцію першої, не допустивши жодного промаху. Віта Семеренко припустилася одного промаху і прийшла третьою. Джима двічі промахнулася, але зберегла третю позицію. Валя Семеренко також допустила два промахи і в кінцівці влаштувала перегони з Лаурою Дальмайєр з Німеччини, яку вдалося випередити на 0,5 секунд. Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії, другими стали шведки.

