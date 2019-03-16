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Збірна України стала третьою в естафеті на Кубку світу з біатлону

А Меркушина взагалі почала з першого місця
У шведському Естерсунді на етапі Кубка світу з біатлону відбулася естафета серед жіночих команд.
Збірна України стала третьою в естафеті на Кубку світу з біатлону Фото: twitter.com/KlahtiBiathlon

За збірну України бігли Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Валентина Семеренко. Меркушина пройшла свою дистанцію першої, не допустивши жодного промаху. Віта Семеренко припустилася одного промаху і прийшла третьою. Джима двічі промахнулася, але зберегла третю позицію. Валя Семеренко також допустила два промахи і в кінцівці влаштувала перегони з Лаурою Дальмайєр з Німеччини, яку вдалося випередити на 0,5 секунд. Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії, другими стали шведки.

 

"Рада, що ми треті. Я втратила час, так, але зберегла позицію. Я розраховувала працювати на рубежах набагато краще, на стійці не вийшло. Тому втратила більше часу. Але позиція збереглася, це мене дуже радує", - прокоментувала перемогу Юлія Джима.

"Намагалася сконцентруватися на своїй роботі, не дивитися на результат, трошки переживала за лежання і, як результат, отримала один додатковий патрон. Була якось не впевнена сама в собі. На стійку прийшла вже більш зібраною і відстріляла чисто", - поділилася думкою про гонку Віта Семеренко.

Додамо, що збірна України показала кращі результати в точності і швидкості стрільби в естафеті чемпіонату світу.

Нагадаємо, що українська біатлоністка Юлія Журавок принесла першу нагороду в скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи, який 20 лютого стартував у білоруському Раубичі.

 

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16 03 2019 17:20
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