Збірна України стала третьою в естафеті на Кубку світу з біатлону

У шведському Естерсунді на етапі Кубка світу з біатлону відбулася естафета серед жіночих команд.

За збірну України бігли Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Валентина Семеренко. Меркушина пройшла свою дистанцію першої, не допустивши жодного промаху. Віта Семеренко припустилася одного промаху і прийшла третьою. Джима двічі промахнулася, але зберегла третю позицію. Валя Семеренко також допустила два промахи і в кінцівці влаштувала перегони з Лаурою Дальмайєр з Німеччини, яку вдалося випередити на 0,5 секунд. Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії, другими стали шведки.

On the finish line -- Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! #2019Ostersund



Watch the women's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eF7zbSpyhx — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 березня 2019 р.

"Рада, що ми треті. Я втратила час, так, але зберегла позицію. Я розраховувала працювати на рубежах набагато краще, на стійці не вийшло. Тому втратила більше часу. Але позиція збереглася, це мене дуже радує", - прокоментувала перемогу Юлія Джима.

"Намагалася сконцентруватися на своїй роботі, не дивитися на результат, трошки переживала за лежання і, як результат, отримала один додатковий патрон. Була якось не впевнена сама в собі. На стійку прийшла вже більш зібраною і відстріляла чисто", - поділилася думкою про гонку Віта Семеренко.

Додамо, що збірна України показала кращі результати в точності і швидкості стрільби в естафеті чемпіонату світу.