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Українські клуби показали найгірший результат в єврокубках за останні 20 років

Наші команди набрали менше очок ніж клуби з Молдови і Азербайджану.
Українські клуби показали найгірший результат в єврокубках за останні 20 років Фото: з вільних джерел
Усі 5 українських команд завершили виступити у єврокубках у сезоні-2021/22. Україна завершила сезон на 12-му місці в рейтингу УЄФА, передає Укрінформ.
 
В активі наших клубів 4,2 бали (21 очко на 5 команд) цього сезону. Це 25-й результат. Краще за Україну єврокубкову осінь пройшли клуби таких країн, як Азербайджан, Польща, Молдова, Швеція, Шотландія.
 
"Ворскла" та "Колос" припинили виступи на стадії кваліфікації Ліги конференцій, заробивши 0,5 та 1 бал відповідно.
 
"Зоря" стала третьою у групі ЛК – в активі луганської команди 5 пунктів. Стільки ж у "Динамо", яке стало 4-м у групі Ліги чемпіонів із 1 нічиєю у 6 іграх.
 
"Шахтар" пройшов кваліфікацію ЛЧ, але зайняв останнє місце у групі – він набрав 9,5 балів.
 
Востаннє українські клуби набирали менше у сезоні 2001/02 – 3,625.
 
Як повідомлялося, "Зоря" зіграла внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1) і посіла третє місце в групі Ліги конференцій УЄФА.
 
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10 12 2021 11:23
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