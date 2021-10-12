СПОРТ НОВИНИНаші команди набрали менше очок ніж клуби з Молдови і Азербайджану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські клуби показали найгірший результат в єврокубках за останні 20 років
Фото: з вільних джерел
Усі 5 українських команд завершили виступити у єврокубках у сезоні-2021/22. Україна завершила сезон на 12-му місці в рейтингу УЄФА, передає Укрінформ.
В активі наших клубів 4,2 бали (21 очко на 5 команд) цього сезону. Це 25-й результат. Краще за Україну єврокубкову осінь пройшли клуби таких країн, як Азербайджан, Польща, Молдова, Швеція, Шотландія.
"Ворскла" та "Колос" припинили виступи на стадії кваліфікації Ліги конференцій, заробивши 0,5 та 1 бал відповідно.
"Зоря" стала третьою у групі ЛК – в активі луганської команди 5 пунктів. Стільки ж у "Динамо", яке стало 4-м у групі Ліги чемпіонів із 1 нічиєю у 6 іграх.
"Шахтар" пройшов кваліфікацію ЛЧ, але зайняв останнє місце у групі – він набрав 9,5 балів.
Востаннє українські клуби набирали менше у сезоні 2001/02 – 3,625.
Як повідомлялося, "Зоря" зіграла внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1) і посіла третє місце в групі Ліги конференцій УЄФА.
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