Українські клуби показали найгірший результат в єврокубках за останні 20 років

Наші команди набрали менше очок ніж клуби з Молдови і Азербайджану.

Усі 5 українських команд завершили виступити у єврокубках у сезоні-2021/22. Україна завершила сезон на 12-му місці в рейтингу УЄФА, передає Укрінформ.

В активі наших клубів 4,2 бали (21 очко на 5 команд) цього сезону. Це 25-й результат. Краще за Україну єврокубкову осінь пройшли клуби таких країн, як Азербайджан, Польща, Молдова, Швеція, Шотландія.

"Ворскла" та "Колос" припинили виступи на стадії кваліфікації Ліги конференцій, заробивши 0,5 та 1 бал відповідно.

"Зоря" стала третьою у групі ЛК – в активі луганської команди 5 пунктів. Стільки ж у "Динамо", яке стало 4-м у групі Ліги чемпіонів із 1 нічиєю у 6 іграх.

"Шахтар" пройшов кваліфікацію ЛЧ, але зайняв останнє місце у групі – він набрав 9,5 балів.

Востаннє українські клуби набирали менше у сезоні 2001/02 – 3,625.

Як повідомлялося, "Зоря" зіграла внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1) і посіла третє місце в групі Ліги конференцій УЄФА.