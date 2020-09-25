CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКожен користувач "Вконтакте" тепер буде перебувати на обліку Ради національної безпеки й оборони України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські користувачі "Вконтакте" перебуватимуть на обліку РНБО
Їм обіцяють "клопіт з поліцією"
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Акаунти перевірятимуть на предмет поширення російського контенту, повідомляє "Громадське".
Про це на прессконференції повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, тепер кожен користувач російської соціальної мережі має розуміти відповідальність та мету використання сервісу - навіщо і для чого. Якщо користувач поширюватиме російський контент на території України, то він "матиме певний клопіт" з поліцією та силовими структурами.
Данілов знає, що соцмережа зараз змінила проксі-сервер та вільно працює в Україні. Він пообіцяв, що скоро цю проблему вирішать за допомогою міжнародних партнерів.
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