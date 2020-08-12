Українські науковиці поїхали досліджувати Південний океан. Вивчатимуть крижану рибу, китів і паразитів
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
Дослідниці Каріна Вишнякова та Юлія Іванчикова до березня 2021 року працюватимуть на українському траулері "Море Содружества".
Команда має чотири цілі експедиції:
- вивчення просторового розподілу китів і поповнення фотокаталогу, який започаткували на станції «Академік Вернадський» у 2018 році;
- відібрати зразки з крижаної риби для вивчення вмісту стійких органічних забруднювачів у її тканинах. За підсумками досліджень ЄС може заборонити деякі пестициди та продукти фарміндустрії, що забруднюють Світовий океан;
- досліджувати відмінності біохімічного складу антарктичної крилі у різних районах;
- вивчення біорізноманіття паразитів промислових риб для того, щоб з'ясувати, як вони впливають на динаміку популяції риб.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Під час експедиції буде працювати програмно-апаратний комплекс "Ферібокс". За його допомогою одночасно вимірюються 14 фізичних, хімічних і біологічних характеристик морського середовища. За показниками цього апарату українські дослідниці визначатимуть, звідки взяли зразки крижаної риби чи крилі.
Українські вчені поновили вивчення Південного океану у 2018 році, тоді це була перша така поїздка української делегації за останні 17 років.
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