Українські науковиці поїхали досліджувати Південний океан. Вивчатимуть крижану рибу, китів і паразитів

Українські науковиці 8 грудня вирушили в експедицію, під час якої упродовж трьох місяців досліджуватимуть Південний океан.

Китова акула в Андаманському морі, що на північному сході Індійського океану Фото: Wikipedia

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Дослідниці Каріна Вишнякова та Юлія Іванчикова до березня 2021 року працюватимуть на українському траулері "Море Содружества".

Команда має чотири цілі експедиції:

вивчення просторового розподілу китів і поповнення фотокаталогу, який започаткували на станції «Академік Вернадський» у 2018 році;

відібрати зразки з крижаної риби для вивчення вмісту стійких органічних забруднювачів у її тканинах. За підсумками досліджень ЄС може заборонити деякі пестициди та продукти фарміндустрії, що забруднюють Світовий океан;

досліджувати відмінності біохімічного складу антарктичної крилі у різних районах;

вивчення біорізноманіття паразитів промислових риб для того, щоб з'ясувати, як вони впливають на динаміку популяції риб.



Фото: Національний антарктичний науковий центр

Під час експедиції буде працювати програмно-апаратний комплекс "Ферібокс". За його допомогою одночасно вимірюються 14 фізичних, хімічних і біологічних характеристик морського середовища. За показниками цього апарату українські дослідниці визначатимуть, звідки взяли зразки крижаної риби чи крилі.

Українські вчені поновили вивчення Південного океану у 2018 році, тоді це була перша така поїздка української делегації за останні 17 років.

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