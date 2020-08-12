Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Українські науковиці поїхали досліджувати Південний океан. Вивчатимуть крижану рибу, китів і паразитів

Команда має чотири цілі експедиції
Українські науковиці 8 грудня вирушили в експедицію, під час якої упродовж трьох місяців досліджуватимуть Південний океан.
Українські науковиці поїхали досліджувати Південний океан. Вивчатимуть крижану рибу, китів і паразитів Китова акула в Андаманському морі, що на північному сході Індійського океану Фото: Wikipedia

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Дослідниці Каріна Вишнякова та Юлія Іванчикова до березня 2021 року працюватимуть на українському траулері "Море Содружества".

Команда має чотири цілі експедиції:

  • вивчення просторового розподілу китів і поповнення фотокаталогу, який започаткували на станції «Академік Вернадський» у 2018 році;
  • відібрати зразки з крижаної риби для вивчення вмісту стійких органічних забруднювачів у її тканинах. За підсумками досліджень ЄС може заборонити деякі пестициди та продукти фарміндустрії, що забруднюють Світовий океан;
  • досліджувати відмінності біохімічного складу антарктичної крилі у різних районах;
  • вивчення біорізноманіття паразитів промислових риб для того, щоб з'ясувати, як вони впливають на динаміку популяції риб.


Фото: Національний антарктичний науковий центр
Під час експедиції буде працювати програмно-апаратний комплекс "Ферібокс". За його допомогою одночасно вимірюються 14 фізичних, хімічних і біологічних характеристик морського середовища. За показниками цього апарату українські дослідниці визначатимуть, звідки взяли зразки крижаної риби чи крилі.

Українські вчені поновили вивчення Південного океану у 2018 році, тоді це була перша така поїздка української делегації за останні 17 років.

Читайте також: У Миколаєві запрацювала лабораторія з розробки нанотехнологій

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 12 2020 13:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.