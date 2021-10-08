Українські призери Олімпіади сумарно отримають 1,84 млн доларів призових

За золоту медаль виплата становит 125 тисяч доларів, за срібну - 80 тисяч доларів, за бронзову - 55 тисяч доларів

Найбільше - Михайло Романчук та Людмила Лузан.

Стали відомі призові українських спортсменів, які виграли медалі на Олімпіаді в Токіо, повідомляє Суспільне Спорт, передає Укрінформ. Сумарно вони отримають 1,84 млн доларів (49,57 млн ​​гривень).

За золоту медаль виплата становит 125 тисяч доларів, за срібну - 80 тисяч доларів, за бронзову - 55 тисяч доларів.

Єдине "золото" Ігор в Токіо виграв борець греко-римського стилю Жан Беленюк - він одержить виплату в 125 тисяч доларів. У той же час плавець Михайло Романчук та веслувальниця Людмила Лузан заробили призових на 135 тисяч доларів - вони виграли срібну і бронзову медалі.

За 110 тисяч доларів отримають українські синхроністки Анастасія Савчук і Марта Федина, які виграли дві бронзові медалі. 80 тисяч доларів за "срібло" заробили борець Парвіз Насибов, каратистка Анжеліка Терлюга, спортсменка Анастасія Четверикова, боксер Олександр Хижняк і велосипедистка Олена Старикова.

Нарешті, все бронзові медалісти отримають по 55 тисяч доларів.

Як повідомлялося, українські спортсмени в Токіо заробили більше призових, ніж це було в 2016 році в Ріо-де-Жанейро. Тоді за 11 медалей загальна сума виплат склала 1,165 мільйонів доларів.