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Українські призери Олімпіади сумарно отримають 1,84 млн доларів призових
За золоту медаль виплата становит 125 тисяч доларів, за срібну - 80 тисяч доларів, за бронзову - 55 тисяч доларів
Фото: НОК
Стали відомі призові українських спортсменів, які виграли медалі на Олімпіаді в Токіо, повідомляє Суспільне Спорт, передає Укрінформ. Сумарно вони отримають 1,84 млн доларів (49,57 млн гривень).
За золоту медаль виплата становит 125 тисяч доларів, за срібну - 80 тисяч доларів, за бронзову - 55 тисяч доларів.
Єдине "золото" Ігор в Токіо виграв борець греко-римського стилю Жан Беленюк - він одержить виплату в 125 тисяч доларів. У той же час плавець Михайло Романчук та веслувальниця Людмила Лузан заробили призових на 135 тисяч доларів - вони виграли срібну і бронзову медалі.
За 110 тисяч доларів отримають українські синхроністки Анастасія Савчук і Марта Федина, які виграли дві бронзові медалі. 80 тисяч доларів за "срібло" заробили борець Парвіз Насибов, каратистка Анжеліка Терлюга, спортсменка Анастасія Четверикова, боксер Олександр Хижняк і велосипедистка Олена Старикова.
Нарешті, все бронзові медалісти отримають по 55 тисяч доларів.
Як повідомлялося, українські спортсмени в Токіо заробили більше призових, ніж це було в 2016 році в Ріо-де-Жанейро. Тоді за 11 медалей загальна сума виплат склала 1,165 мільйонів доларів.
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