Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українські судді працюватимуть на матчі Ліги Європи УЄФА

Поєдинок ЛЄ "Серветт" - "Ружомберок" пройде 27 серпня у Женеві
Матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2020/2021 між швейцарським "Серветтом" та словацький "Ружомбероком" обслуговуватиме українська бригада суддів.
Українські судді працюватимуть на матчі Ліги Європи УЄФА Фото: з вільних джерел

Як повідомляє пресслужба УАФ, обов'язки головного арбітра виконуватиме Віктор Копієвський з Кропивницького, передає "Укрінформ". 

На лініях Копієвському допомагатимуть Володимир Висоцький із Запоріжжя та киянин Віталій Скобля. Обов’язки четвертого судді виконуватиме харків'янин Дмитро Кривушкін.

Поєдинок ЛЄ "Серветт" - "Ружомберок" пройде 27 серпня у Женеві. 

Читайте також: Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2020 17:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.