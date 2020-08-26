СПОРТ НОВИНИМатч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2020/2021 між швейцарським "Серветтом" та словацький "Ружомбероком" обслуговуватиме українська бригада суддів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські судді працюватимуть на матчі Ліги Європи УЄФА
Поєдинок ЛЄ "Серветт" - "Ружомберок" пройде 27 серпня у Женеві
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє пресслужба УАФ, обов'язки головного арбітра виконуватиме Віктор Копієвський з Кропивницького, передає "Укрінформ".
На лініях Копієвському допомагатимуть Володимир Висоцький із Запоріжжя та киянин Віталій Скобля. Обов’язки четвертого судді виконуватиме харків'янин Дмитро Кривушкін.
Поєдинок ЛЄ "Серветт" - "Ружомберок" пройде 27 серпня у Женеві.
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