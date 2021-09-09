Українські танцюристи завоювали найвищі нагороди на Blackpool Dance Festival

Українські танцюристи повернулися з найпрестижнішого танцювального фестивалю Blackpool Dance Festival до Києва.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Підготовка до наступного Blackpool Dance Festival розпочинається одразу після завершення попереднього. Перемога на змагання такого ґатунку є нічим іншим, як здійсненням своєї спортивної мрії. Ми зіштовхнулися із серйозною конкуренцію. В нашій категорії (до 21 року) брали участь 81 пара танцюристів, тому варто було викладатися. Окрім того, нам довелося відбувати 10-дневний карантин, були проблеми доїхати до Великої Британії, тому ми на повну відчули цей турнір", - поділилися враженнями переможці змагань Blackpool Dance Festival серед танцюристів до 21 року Євгеній Борушко і Єлизавета Мацулевич.

Фото: Укрінформ

За словами фіналіста цьогорічних змагань Станіслава Портаненко рівень українських танцюристів відчутно зріс. "Blackpool Dance Festival - це найголовніший турнір нашого життя. Дякую вам за те, що ви повернули нам душу. Ще 15 років тому складно було навіть уявити, що Україна матиме таке вагоме представництво на одному з найпрестижніших танцювальних змагань. Зараз, натомість ми займаємо найвищі місця", - сказав фіналіст Blackpool Dance Festival серед дорослих Станіслав Портаненко.

Безпосередньо на заході міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт вручив всім переможцям пам’ятні грамоти. "По іншому бути не може - держава повинна підтримувати спортсменів. Коли спортсмени перемагають на найвищому рівні, то прославляють свою державу, а це найважливіше. Щоб розвиватися, варто брати участь у подібних змаганнях , відчувати конкуренцію - лише так можна покращувати свої навички. Дякую тренерам. Коли спортсмени програють, то не спите ви", - висловився Вадим Гутцайт.

Фото: Укрінформ

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