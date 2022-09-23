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Українські військові вперше збили іранський багатоцільовий дрон Mohajer-6

Уперше в Україні зенітниками Повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6 ("Мохаджер-6"), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження
Українські військові над морем збили іранський багатоцільовий безпілотник Mohajer-6. Він може вести розвідку та завдавати ударів.
Українські військові вперше збили іранський багатоцільовий дрон Mohajer-6 Фото: з вільного доступу
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ на сторінці у Telegram.
 
"Уперше в Україні зенітниками Повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6 ("Мохаджер-6"), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження", — йдеться в повідомленні.
 
Там зазначають, що безпілотник здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва таких дронів припадає на 2017 рік.
 
Mohajer-6 має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість — 200 км/год, максимальна висота польоту 5 400 метрів, а тривалість — 12 годин.
 
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23 09 2022 21:00
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