Українські військові вперше збили іранський багатоцільовий дрон Mohajer-6 Уперше в Україні зенітниками Повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6 ("Мохаджер-6"), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження

Українські військові над морем збили іранський багатоцільовий безпілотник Mohajer-6. Він може вести розвідку та завдавати ударів.

Фото: з вільного доступу

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ на сторінці у Telegram. "Уперше в Україні зенітниками Повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6 ("Мохаджер-6"), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження", — йдеться в повідомленні. Там зазначають, що безпілотник здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва таких дронів припадає на 2017 рік. Mohajer-6 має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість — 200 км/год, максимальна висота польоту 5 400 метрів, а тривалість — 12 годин. Читайте також: Ізраїль передає Україні пристрої для боротьби з іранськими дронами

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