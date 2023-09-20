Українські військові, ймовірно, вдарили по ПВК "Вагнера" у Судані – CNN

Операція мала нехактерний для африканського регіону характер.

Українські спецслужби, ймовірно, стоять за серією ударів безпілотників і наземною операцією проти підтримуваного ПВК "Вагнера" ополчення поблизу столиці Судану.

Про це пише CNN із посиланням на джерело серед українських військових, операція була роботою "не суданських військових". На питання про те, чи стоїть Київ за нападами, джерело лише зазначило, що "відповідальність, ймовірно, покладена на українські спецслужби".

Операція включала серію нападів на воєнізоване угруповання Сили швидкої підтримки (RSF), яке, як вважають, отримує допомогу від російської ПВК "Вагнера", у боротьбі проти суданської армії за контроль над країною.

Видання зазначає, що не змогло незалежно підтвердити причетність України до серії ударів, але відеоматеріали, отримані CNN, показали характерні ознаки атак безпілотників в українському стилі.

Зокрема у восьми ударах брали участь два загальнодоступні безпілотники DJI MAVIC 3, які широко використовуються Збройними силами України. Також незвичною для Судану та загалом африканського регіону була тактика удару, коли дрони атакують ціль напряму.

Україна офіційно не повідомляла про причетність до нападів, які були зняті на відео з дронів. Частини цих відео циркулюють у соціальних мережах із четверга. Кадри наземної операції раніше не публікувалися.

Офіційні особи США, зазначили, що не знали про ймовірний інцидент і висловили здивування припущенням, що удари та наземну операцію могли провести українські сили.

За даними високопоставленого суданського джерела, ці удари були завдані лише через два дні після того, як "Вагнер" сприяв доставці великого конвою зброї до Судану через гарнізон RSF в Аль-Зуруг, на південному заході країни біля кордону з Чадом. Чиновник повідомив CNN, що велика кількість транспортних засобів, у тому числі кілька вантажівок із зброєю Вагнера, прибула до Зуруга 6 вересня.

Двоє чадських військових інформаторів розповіли CNN, що конвой пройшов через Чад до Зуруга, що сигналізує про розширення сфери впливу Вагнера в Африці, яка, як відомо, включає Малі, Судан, Центральноафриканську Республіку та Лівію .

Шість ударів безпілотників завдали ударів по пікапах, що рухалися по мосту Шамбат. Вісім інших атак вразили припарковані транспортні засоби, будівлі та озброєних людей в Омдурмані та західному передмісті Омбада, де протягом останніх тижнів суданська армія здійснила серію повітряних нальотів на позиції RSF.

"Вагнер" має значну присутність у ЦАР, а також у значній частині східної Лівії, яка межує з Суданом, і де генерал-ренегат Халіфа Хафтар контролює величезні території.

Аналітики та дослідники припускають, що кремль консолідував контроль над діяльністю угруповання найманців в Африці в рамках ширших зусиль з приєднання угруповання до міністерства оборони росії після невдалого заколоту Прігожина в червні.