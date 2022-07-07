CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнські підрозділи спецпризначення висадилися на острів Зміїний та виконали завдання з його зачистки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські захисники встановили український прапор на острові Зміїний
"Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний - це Україна!" - написано на прапорі
Українські військові встановлюють державний прапор на деокупованому острові Зміїний, 7 липня 2022 року Фото: Речник керівника Одеської ОВА Сергій Братчук
Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь" та опублікували відповідне відео.
Там зазначили, що військові підтвердили знищення близько 30 одиниць ворожої техніки.
"Виявлено покинуту амуніцію і суцільні руїни, як звичний слід "руського миру" ", - кажуть у командуванні. А ще там розповіли, що спецпризначенці встановили і закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше - "як символ перемоги і відродження з цих руїн".
Речник керівника Одеської ОВА Сергій Братчук також додав, що на прапорі написано: "Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний - це Україна!".
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07 07 2022 12:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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