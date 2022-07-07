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Українські захисники встановили український прапор на острові Зміїний

"Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний - це Україна!" - написано на прапорі
Українські підрозділи спецпризначення висадилися на острів Зміїний та виконали завдання з його зачистки.
Українські захисники встановили український прапор на острові Зміїний Українські військові встановлюють державний прапор на деокупованому острові Зміїний, 7 липня 2022 року Фото: Речник керівника Одеської ОВА Сергій Братчук

Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь" та опублікували відповідне відео.

Там зазначили, що військові підтвердили знищення близько 30 одиниць ворожої техніки.

"Виявлено покинуту амуніцію і суцільні руїни, як звичний слід "руського миру" ", - кажуть у командуванні. А ще там розповіли, що спецпризначенці встановили і закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше - "як символ перемоги і відродження з цих руїн".

Речник керівника Одеської ОВА Сергій Братчук також додав, що на прапорі написано: "Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний - це Україна!".

 

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07 07 2022 12:59
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