Українські захисники встановили український прапор на острові Зміїний

Українські підрозділи спецпризначення висадилися на острів Зміїний та виконали завдання з його зачистки.

Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь" та опублікували відповідне відео.

Там зазначили, що військові підтвердили знищення близько 30 одиниць ворожої техніки.

"Виявлено покинуту амуніцію і суцільні руїни, як звичний слід "руського миру" ", - кажуть у командуванні. А ще там розповіли, що спецпризначенці встановили і закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше - "як символ перемоги і відродження з цих руїн".

Речник керівника Одеської ОВА Сергій Братчук також додав, що на прапорі написано: "Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний - це Україна!".