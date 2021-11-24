Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Українським авіакомпаніям пропонують виплатити ₴104 мільйони за евакуаційні рейси

Ми вже внесли цей документ до Кабміну і розраховуємо на його ухвалення. Там 104 млн грн – це вся сума, яку винна (авіаперевізникам – ІФ) держава з минулого року. І зараз, якщо не помиляюся, нам вдалося нарешті зняти всі питання, які мало Міністерство фінансів
Міністерство інфраструктури України подало на розгляд Кабінету Міністрів проєкт постанови, відповідно до якої українські авіакомпанії отримають 104 млн грн компенсацій за евакуаційні рейси, які вони виконали під час пандемії COVID-19 у 2020 році.
Українським авіакомпаніям пропонують виплатити ₴104 мільйони за евакуаційні рейси Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
 
"Ми вже внесли цей документ до Кабміну і розраховуємо на його ухвалення. Там 104 млн грн – це вся сума, яку винна (авіаперевізникам – ІФ) держава з минулого року. І зараз, якщо не помиляюся, нам вдалося нарешті зняти всі питання, які мало Міністерство фінансів", - сказав міністр.
 
Він висловив сподівання, що протягом кількох тижнів після ухвалення Кабміном рішення всі кошти буде виплачено.
 
Як повідомлялося, раніше Міністерство інфраструктури планувало компенсувати українським авіакомпаніям, що здійснювали евакуаційні авіарейси в 2020 році, частину загальної суми аеропортових зборів в українських аеропортах.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 11 2021 14:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.