Українським авіакомпаніям пропонують виплатити ₴104 мільйони за евакуаційні рейси Ми вже внесли цей документ до Кабміну і розраховуємо на його ухвалення. Там 104 млн грн – це вся сума, яку винна (авіаперевізникам – ІФ) держава з минулого року. І зараз, якщо не помиляюся, нам вдалося нарешті зняти всі питання, які мало Міністерство фінансів

Міністерство інфраструктури України подало на розгляд Кабінету Міністрів проєкт постанови, відповідно до якої українські авіакомпанії отримають 104 млн грн компенсацій за евакуаційні рейси, які вони виконали під час пандемії COVID-19 у 2020 році.

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Як передає Укрінформ, про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". "Ми вже внесли цей документ до Кабміну і розраховуємо на його ухвалення. Там 104 млн грн – це вся сума, яку винна (авіаперевізникам – ІФ) держава з минулого року. І зараз, якщо не помиляюся, нам вдалося нарешті зняти всі питання, які мало Міністерство фінансів", - сказав міністр. Він висловив сподівання, що протягом кількох тижнів після ухвалення Кабміном рішення всі кошти буде виплачено. Як повідомлялося, раніше Міністерство інфраструктури планувало компенсувати українським авіакомпаніям, що здійснювали евакуаційні авіарейси в 2020 році, частину загальної суми аеропортових зборів в українських аеропортах. Читайте також: Україна та ЄС підписали довгоочікувану угоду про "відкрите небо"

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