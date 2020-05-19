Український фонд Genesis Investments інвестував в стартап Vochi
Про це редакції "AIN.UA" повідомили представники фонду.
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Стартап Vochi розробив додаток для смартфона Vochi Video Effects, за допомогою якого користувач може додавати різні ефекти на окремі об'єкти в відео.
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Розробники навчили нейромережі, які дозволяють виділити об'єкти на фото або відео для подальшої обробки. Користувачеві досить завантажити ролик, вибрати об'єкт, а потім додати ефект з бібліотеки - наприклад, Glitch або Cloned.
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Користувач може завантажити відео будь-якої тривалості і будь-якого розміру. Однак поки після обробки додаток покаже ролик з максимальною роздільною здатністю Full HD, оскільки розраховане на редагування відео для соцмереж.
Раніше Genesis Investments інвестував $ 150. 000 на українську платформу для прослуховування подкастів Elision
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