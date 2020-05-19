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Український фонд Genesis Investments інвестував в стартап Vochi

Це seed-раунд, оцінка Vochi не повідомляється
Український фонд Genesis Investments став лід-інвестором в раунді на $ 1,5 млн білоруського стартапу Vochi.
Український фонд Genesis Investments інвестував в стартап Vochi Фото: Facebook

Про це редакції "AIN.UA" повідомили представники фонду.

  • Стартап Vochi розробив додаток для смартфона Vochi Video Effects, за допомогою якого користувач може додавати різні ефекти на окремі об'єкти в відео.

  • Розробники навчили нейромережі, які дозволяють виділити об'єкти на фото або відео для подальшої обробки. Користувачеві досить завантажити ролик, вибрати об'єкт, а потім додати ефект з бібліотеки - наприклад, Glitch або Cloned.

  • Користувач може завантажити відео будь-якої тривалості і будь-якого розміру. Однак поки після обробки додаток покаже ролик з максимальною роздільною здатністю Full HD, оскільки розраховане на редагування відео для соцмереж.

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19 05 2020 15:48
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