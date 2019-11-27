CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнський гурт «Танок на майдані Конґо» проводить відкритий урок історії у Новопечерській школі у Києві. Колектив презентував свою відеороботу «Історія України за майже 6 хвилин від ТНМК». hromadske веде пряму трансляцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український гурт ТНМК проводить урок історії на основі нового кліпу
«Танок на Майдані Конґо» — український гурт, що виконує музику в стилях репкор, хіп-хоп, рок та фанк. Перший прообраз гурту створили 14 червня 1989 два друга та нинішні учасники ТНМК: Фоззі та Котя. Як ТНМК гурт почав працювати з 1998 року
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Урок проводять для школярів, блогерів та журналістів, передає "Громадське".
У майже шести хвилинах ролику гурт умістив історію становлення України від моменту великого вибуху і до сьогодення, згадуючи найвизначніші події. У кліпі показали період трипільської цивілізації, заснування міста Києва, війни, голодомори, Революцію гідності та конфлікт на сході України. Згадали також відомих українських письменників і поетів та примусову русифікацію.
Анімований кліп за тиждень зібрав понад 600 тисяч переглядів.
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