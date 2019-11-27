Український гурт ТНМК проводить урок історії на основі нового кліпу «Танок на Майдані Конґо» — український гурт, що виконує музику в стилях репкор, хіп-хоп, рок та фанк. Перший прообраз гурту створили 14 червня 1989 два друга та нинішні учасники ТНМК: Фоззі та Котя. Як ТНМК гурт почав працювати з 1998 року

Український гурт «Танок на майдані Конґо» проводить відкритий урок історії у Новопечерській школі у Києві. Колектив презентував свою відеороботу «Історія України за майже 6 хвилин від ТНМК». hromadske веде пряму трансляцію.

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