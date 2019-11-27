Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Український гурт ТНМК проводить урок історії на основі нового кліпу

«Танок на Майдані Конґо» — український гурт, що виконує музику в стилях репкор, хіп-хоп, рок та фанк. Перший прообраз гурту створили 14 червня 1989 два друга та нинішні учасники ТНМК: Фоззі та Котя. Як ТНМК гурт почав працювати з 1998 року
Український гурт «Танок на майдані Конґо» проводить відкритий урок історії у Новопечерській школі у Києві. Колектив презентував свою відеороботу «Історія України за майже 6 хвилин від ТНМК». hromadske веде пряму трансляцію.
Український гурт ТНМК проводить урок історії на основі нового кліпу saycheese.com.ua

Урок проводять для школярів, блогерів та журналістів, передає "Громадське".

У майже шести хвилинах ролику гурт умістив історію становлення України від моменту великого вибуху і до сьогодення, згадуючи найвизначніші події. У кліпі показали період трипільської цивілізації, заснування міста Києва, війни, голодомори, Революцію гідності та конфлікт на сході України. Згадали також відомих українських письменників і поетів та примусову русифікацію.

Анімований кліп за тиждень зібрав понад 600 тисяч переглядів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 11 2019 17:30
ТЕГИ: музика
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.