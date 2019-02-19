Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Український професор пропонує продовжити "Стіну Яценюка" вздовж Білорусі

"Тоді ми упередимо можливість завдання удару і з цього напрямку"
Надзвичайний і повноважний посол, експерт з міжнародного права, доктор юридичних наук, професор Володимир Василенко пропонує продовжити фортифікаційний проект "Стіна" уздовж кордону з Республікою Білорусь.
Український професор пропонує продовжити "Стіну Яценюка" вздовж Білорусі

"Була свого часу пропозиція прем'єр-міністра Яценюка збудувати вздовж кордону з Росією європейський вал чи захисну стіну. Мені здається, що треба якомога швидше закінчити обладнання і будівництво цього валу і продовжити його також і вздовж українсько-білоруського кордону. Тоді ми упередимо можливість завдання удару і з цього напрямку", – заявив Володимир Василенко під час урочистого засідання Верховної Ради.

Нагадаємо, 24 листопада 2018 року голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал повідомив, що терміни реалізації проекту інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону "Стіна" вирішили продовжити до 2021 року.

6 лютого 2019 року помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що "Стіна" на україно-російському кордоні готова на 30%.

Довідка: "Стіна" – фортифікаційний проект, який повинен підвищити рівень безпеки на кордоні України з Росією. Він був презентований екс-прем'єром Арсенієм Яценюком ще в 2014 році. На нього вже витратили 400 млн грн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 02 2019 15:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.