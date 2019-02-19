Український професор пропонує продовжити "Стіну Яценюка" вздовж Білорусі

"Тоді ми упередимо можливість завдання удару і з цього напрямку"

Надзвичайний і повноважний посол, експерт з міжнародного права, доктор юридичних наук, професор Володимир Василенко пропонує продовжити фортифікаційний проект "Стіна" уздовж кордону з Республікою Білорусь.

"Була свого часу пропозиція прем'єр-міністра Яценюка збудувати вздовж кордону з Росією європейський вал чи захисну стіну. Мені здається, що треба якомога швидше закінчити обладнання і будівництво цього валу і продовжити його також і вздовж українсько-білоруського кордону. Тоді ми упередимо можливість завдання удару і з цього напрямку", – заявив Володимир Василенко під час урочистого засідання Верховної Ради.

Нагадаємо, 24 листопада 2018 року голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал повідомив, що терміни реалізації проекту інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону "Стіна" вирішили продовжити до 2021 року.

6 лютого 2019 року помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що "Стіна" на україно-російському кордоні готова на 30%.

Довідка: "Стіна" – фортифікаційний проект, який повинен підвищити рівень безпеки на кордоні України з Росією. Він був презентований екс-прем'єром Арсенієм Яценюком ще в 2014 році. На нього вже витратили 400 млн грн.