Український професор пропонує продовжити "Стіну Яценюка" вздовж Білорусі
"Була свого часу пропозиція прем'єр-міністра Яценюка збудувати вздовж кордону з Росією європейський вал чи захисну стіну. Мені здається, що треба якомога швидше закінчити обладнання і будівництво цього валу і продовжити його також і вздовж українсько-білоруського кордону. Тоді ми упередимо можливість завдання удару і з цього напрямку", – заявив Володимир Василенко під час урочистого засідання Верховної Ради.
Нагадаємо, 24 листопада 2018 року голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал повідомив, що терміни реалізації проекту інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону "Стіна" вирішили продовжити до 2021 року.
6 лютого 2019 року помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що "Стіна" на україно-російському кордоні готова на 30%.
Довідка: "Стіна" – фортифікаційний проект, який повинен підвищити рівень безпеки на кордоні України з Росією. Він був презентований екс-прем'єром Арсенієм Яценюком ще в 2014 році. На нього вже витратили 400 млн грн.
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