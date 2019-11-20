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Український ринок нових легкових авто виріс на 17%

За 9 місяців 2019 року на закупівлю нових легкових авто імпортери витратили 1,2 млрд доларів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт нових авто зріс на 17%
Зазначається, що загалом за 9 місяців поточного року у режимі імпорту ввезли 412,8 тисяч легкових авто на суму майже 2,6 млрд доларів.
Український ринок нових легкових авто виріс на 17% Volkswagen Golf VII. Фото: forbes.ru

За 9 місяців 2019 року на закупівлю нових легкових авто імпортери витратили 1,2 млрд доларів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт нових авто зріс на 17%, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що загалом за 9 місяців поточного року у режимі імпорту ввезли 412,8 тисяч легкових авто на суму майже 2,6 млрд доларів.

"З цієї кількості новими були лише 65,3 тис авто, що відповідає 16% від загального обсягу. Митна вартість 347,5 тис імпортованих старих автомобілів становила 1,4 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що з січня по вересень найбільше нових автомобілів завезли з Японії - 13,6 тис шт., на другому місці імпорт з Румунії - 8,6 тис нових авто, на третьому - імпорт з Китаю (7 тисяч машин).

"Лідером з поставок легкового секонд-хенду стала Німеччина. За десять місяців з ФРН було ввезено 89 тис вживаних авто.

Другий результат у Польщі, з якої ввезли 53,5 тис машин з пробігом. Ненабагато меншим виявився імпорт з Литви - 53,2 тис шт", - пише Укравтопром.

Нагадаємо, що український ринок нових авто виріс майже на третину

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20 11 2019 17:17
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