Українці купили в банках $1,37 млрд за місяць - Нацбанк

У листопаді 2019 року Українці купили у банках 1,37 мільярда доларів валюти (у доларовому еквіваленті), а продали валюти на 1,31 мільярда доларів.

Відповідна статистична інформація з’явилася на сайті Національного банку України, повідомляє "Громадське".

Купівля валюти українцями перевищила продаж на 58 мільйонів доларів. Таким чином, у листопада обсяги купівлі перевищували обсяги продажу валюти українцями вже другий місяць поспіль.

Водночас українці зменшили обсяги операцій з обміну валют. Якщо у жовтні 2019 року вони складали 1,4-1,5 мільярда доларів, то у листопаді - близько 1,3 мільярда доларів.

Напередодні стало відомо, що Національний банк України скасував обмеження щодо обсягу валюти, який можна купити "в одні руки". З 5 листопада українцям дозволили купувати валюту без обмежень, в той час як раніше діяло обмеження у розмірі еквіваленту 150 тисяч гривень.

Нагадаємо, що українцям дозволили купувати в обмінниках валюту без обмежень