Українці купили в банках $1,37 млрд за місяць - Нацбанк
Відповідна статистична інформація з’явилася на сайті Національного банку України, повідомляє "Громадське".
Купівля валюти українцями перевищила продаж на 58 мільйонів доларів. Таким чином, у листопада обсяги купівлі перевищували обсяги продажу валюти українцями вже другий місяць поспіль.
Водночас українці зменшили обсяги операцій з обміну валют. Якщо у жовтні 2019 року вони складали 1,4-1,5 мільярда доларів, то у листопаді - близько 1,3 мільярда доларів.
Напередодні стало відомо, що Національний банк України скасував обмеження щодо обсягу валюти, який можна купити "в одні руки". З 5 листопада українцям дозволили купувати валюту без обмежень, в той час як раніше діяло обмеження у розмірі еквіваленту 150 тисяч гривень.
Нагадаємо, що українцям дозволили купувати в обмінниках валюту без обмежень
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