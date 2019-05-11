БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ5 листопада набули чинності нові валютні послаблення Національного банку України, відповідно до яких скасувалося обмеження щодо максимальної вартості валюти та дорогоцінних металів, які можна було купити за 1 день.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українцям дозволили купувати в обмінниках валюту без обмежень
"За оцінками Національного банку ці послаблення не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок", - повідомляють у Нацбанку
Колаж
Зазначимо, що до 5 листопада українці могли купити в обміннику чи у банку валюти та дорогоцінних металів на суму, що не перевищує еквіваленту 150 тисяч гривень - це приблизно 6 тисяч доларів, повідомляє "Громадське".
"За оцінками Національного банку ці послаблення не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок", - повідомляють у Нацбанку.
Там зазначають, що більшість українців купують валюти на суми менші за 150 тисяч гривень.
Нагадаємо, що гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро
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