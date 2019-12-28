Українці зможуть безкоштовно лікуватися у клінічних інститутах
"Постанова затверджує вдосконалений перелік високоспеціалізованих послуг, які надаються пацієнтам безкоштовно за рахунок коштів державного бюджету, і створює систему забезпечення доступності, своєчасності та якості третинної медичної допомоги", - йдеться на сайті Кабміну, передає LB.ua.
Проєкт передбачає отримання безкоштовної медичної допомоги в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова, Інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова, Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова, Національному науковому центрі Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеська.
Для його реалізації в держбюджеті-2020 передбачено 706,4 млн грн.
Нагадаємо, що одномісячна дитина померла від кашлюку 24 грудня 2019 року в Рівненській області.
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