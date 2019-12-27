У Рівненській області від кашлюку померло немовля, у сім'ї всі діти нещеплені - МОЗ
"Хлопчика два тижні лікували у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології дитячої обласної лікарні, проте його не вдалося врятувати. Діагноз було лабораторно підтверджено. Кашлюк був ускладнений двобічною негоспітальною пневмонією. Хлопчик народився у багатодітній сім’ї та був шостою дитиною, проте, жодна дитина не мала рекомендованого щеплення через відмову батьків", - йдеться у повідомленні, передає "Інтерфакс - Україна".
У МОЗ зазначають, що єдиним захистом від кашлюку є вакцинація, а вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у 2, 4, 6 і 18 місяців (всього чотири щеплення). Варто також проводити вакцинацію вагітним для додаткової профілактики захворювання серед новонароджених, які ще зовсім маленькі для проведення щеплення. "Щеплене середовище гарантує безпеку дітям, які через клінічні протипоказання не можуть бути вакциновані", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, що у Ковельській районній лікарні спільно з лікарями київського Інституту серця провели трансплантацію серця — вперше в Україні за останні 15 років.
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