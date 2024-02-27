Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Навальний був близький до звільнення під час обміну полоненими між росією та Заходом

27 лютого 2024, 19:42
Навальний був близький до звільнення під час обміну полоненими між росією та Заходом
Фото: з вільних джерел
Обмін мав відбутися в середині лютого.

Померлий російський опозиціонер Олексій Навальний і його дружина знали про підготовку його обміну і погодились на це. У процесі був задіяний російський олігарх Роман Абрамович.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, дотичні до процесу.

Обмін мав відбутися в середині лютого. Спочатку за планом готувався обмін американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого тримають у вʼязниці у рф за звинуваченнями у шпигунстві, на російського офіцера ФСБ Вадима Красікова — він вбив чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Німеччині, за що відбуває довічне увʼязнення. Абрамович особисто це обговорював із путіним.

Потім до плану додали Навального. Джерела кажуть, що США, Німеччина і росія домовилися провести обмін і узгоджували деталі, але смерть Навального усьому завадила.

російські джерела припустили, що шанси Гершковича на обмін тепер дуже малі.

16 лютого Федеральна служба виконання покарань рф повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу рф.

Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".

Навальнийобмінсмерть

Останні матеріали

Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Політика
Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 15:34
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Політика
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 13:00
Два роки по тому. На тлі волі та відваги України нерішучість Заходу – це ганьба – Мік Раян
Політика
Два роки по тому. На тлі волі та відваги України нерішучість Заходу – це ганьба – Мік Раян
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 08:54
Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
Політика
Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 16:54
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
Політика
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 12:35
Короткий огляд російського флоту А-50. Є в наявності, але невідомо, чи літають – Том Купер
Технології
Короткий огляд російського флоту А-50. Є в наявності, але невідомо, чи літають – Том Купер
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 06:51
Коротко про успіхи в збитті російських літаків та
Cуспільство
Коротко про успіхи в збитті російських літаків та "обійми" орків в Кринках. Тим часом росіяни брешуть, що вони збили А-50 "дружнім вогнем" – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2024, 15:18
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 16:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється