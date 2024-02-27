Навальний був близький до звільнення під час обміну полоненими між росією та Заходом

Обмін мав відбутися в середині лютого.

Померлий російський опозиціонер Олексій Навальний і його дружина знали про підготовку його обміну і погодились на це. У процесі був задіяний російський олігарх Роман Абрамович.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, дотичні до процесу.

Обмін мав відбутися в середині лютого. Спочатку за планом готувався обмін американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого тримають у вʼязниці у рф за звинуваченнями у шпигунстві, на російського офіцера ФСБ Вадима Красікова — він вбив чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Німеччині, за що відбуває довічне увʼязнення. Абрамович особисто це обговорював із путіним.

Потім до плану додали Навального. Джерела кажуть, що США, Німеччина і росія домовилися провести обмін і узгоджували деталі, але смерть Навального усьому завадила.

російські джерела припустили, що шанси Гершковича на обмін тепер дуже малі.

16 лютого Федеральна служба виконання покарань рф повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу рф.

Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".