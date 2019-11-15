Українці зможуть брати кредит для покупки землі під 3-5% річних, - Милованов

Це буде можливо в разі затвердження закону про обіг земель сільськогосподарського призначення

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що в разі ухвалення депутатами закону про обіг земель сільськогосподарського призначення для придбання землі можна буде брати кредити під 3-5% річних.

"Процентна ставка за кредитами на купівлю землі буде 3-5%. Більше деталей - пізніше", - написав він, передає LB.ua.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 про обіг ринку земель сільськогосподарського призначення.

За нього проголосували 240 народних депутатів ("Слуга народу" - 227 і 13 позафракційних). Ринок землі планують відкрити з жовтня 2020 року.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що обіцяний президентом референдум з продажу землі іноземцям проведуть після повного ухвалення законопроєкту. Зараз провести референдум неможливо через відсутність відповідного законодавства.

Нагадаємо, що Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) від початку 2019 року взяли 700 мільйонів гривень "теплих" кредитів на проведення тепломодернізації житла.