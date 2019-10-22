Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) від початку 2019 року взяли 700 мільйонів гривень "теплих" кредитів на проведення тепломодернізації житла.

Українці взяли 700 млн грн кредитів на утеплення багатоквартирних будинків від початку року про це повідомив голова Фонду енергоефективності України Сергій Савчук, передає прес-служба уряду, зазначає "Громадське".

Зазначається, що обсяги залучення «теплих» кредитів ОСББ у 2019 році значно зросли проти минулого року - з 460 мільйонів гривень за весь 2018 рік до 700 мільйонів за перші 9 місяців 2019 року.

Програма "теплих" кредитів дозволяє отримати державне відшкодування до 70% суми кредиту. Паралельно діють місцеві програми відшкодування вартості утеплення житла.

"Як наслідок, подвійне та потрійне відшкодування може охопити фактично всю суму "теплого кредиту" для ОСББ. Таке вигідне співфінансування приваблює все більше нових учасників", - повідомив Савчук.

За його розрахунками, від початку запуску програми "теплих" кредитів їх видали на загальну суму 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, що в уряді заявили, що Україна завершила підготовку до опалювального сезону: запасів вугілля та газу має вистачити для проходження зими.