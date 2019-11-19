Українцям можуть дозволити змінювати по батькові

Народні депутати від "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт, що дозволяє українцям поміняти по батькові. Документ отриманий для ознайомлення 19 листопада.

У пояснювальній записці сказано, що нинішнє законодавство дозволяє вільно змінювати ім'я та прізвище, але не передбачає права на зміну по батькові на свій розсуд. Це, на думку ініціаторів документа, порушує 21 і 22 статті Конституції, передає LB.ua.

Крім цього, Європейський суд з прав людини в справі "Гарнага проти України" у 2013 році ухвалив, що ця діра в законодавстві порушує 8 Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод через те, що положення законодавства України, які регулюють питання зміни по батькові, сформульовані нечітко.

"З метою виконання зазначеного рішення Європейського суду з прав людини і недопущення аналогічного порушення в майбутньому є необхідність внести зміни в законодавство України, а саме до статті 295 Цивільного кодексу і ст. 149 Сімейного кодексу", - йдеться в записці.

Ініціаторами законопроєкту стали 13 парламентарів: Володимир Ватрас, Валерій Божик, Павло Павлиш, Максим Дирдін, Микола Стефанчук, Ігор Фріс, Іван Калаур, Ірина Венедиктова, Михайло Новіков, Олександр Мережко, Роман Бабій, Сергій Демченко і Андрій Костін.

Нагадаємо, що Державна міграційна служба (ДМС) констатує, що з січня 2016 року українці вже оформили чотири мільйони ID-карт.