Українцям, які не отримують пенсії, почали виплачувати субсидії грошима
Субсидію у грошовій формі з 12 березня зможуть отримати українці, яким субсидію призначили до 31 грудня 2018 року. Для цього необхідно прийти до відділення Ощадбанку з паспортом та ідентифікаційним кодом. Субсидію виплатять через систему грошових переказів "Швидка копійка", йдеться на сайті Мінсоцполітики.
Також в Ощадбанку, задля зменшення черг при видачі субсидій, запустили сервіс, який дозволяє заздалегідь призначити час та дату отримання субсидії у відділенні банку.
Зазначимо, що на виплату субсидії "живими грошима" у березні 2019 року передбачено 5,66 мільярда гривень.
Нагадаємо, що Національний банк вважає, що видача субсидій готівкою, яка в рамках експерименту пройде в березні-квітні, не матиме значного впливу на інфляцію.
Відтак, в уряді пропонують, щоб з березня до травня в Україні діяло паралельно дві моделі монетизації субсидій: затверджена раніше, відповідно до якої кошти за субсидіями надходитимуть на рахунок в Ощадбанку, проте споживачі не зможуть ними скористатися, та нова, в межах якої субсидії виплачуватимуть безпосередньо споживачам грошима.
27 грудня 2018 року уряд ухвалив постанову про перехід до системи надання субсидій у грошовій формі (монетизації). Зокрема, нею передбачено, що субсидії нараховуватимуть на персональні рахунки споживачів, відкриті в Ощадбанку, а звідти їх сплачуватимуть безпосередньо на комунальні послуги.
Зазначимо, що монетизація субсидій — це перехід до моделі, коли призначені населенню субсидії виплачуються у грошовій формі, а не у вигляді знижки у тарифах.
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