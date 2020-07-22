Українцям заборонили в'їзд до Чорногорії на автомобілі Проте, є одне виключення

В'їзд на територію Чорногорії для жителів України можливий лише повітряним транспортом. Виняток, якщо українці останні 15 днів перебували в країнах "зеленого" або "жовтого" списків.

Чорногорія знову посилює карантин (Колаж РБК-Україна)

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