CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ'їзд на територію Чорногорії для жителів України можливий лише повітряним транспортом. Виняток, якщо українці останні 15 днів перебували в країнах "зеленого" або "жовтого" списків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українцям заборонили в'їзд до Чорногорії на автомобілі
Проте, є одне виключення
Чорногорія знову посилює карантин (Колаж РБК-Україна)
Про це повідомляється на сайті уряду Чорногорії, передає РБК - Україна.
Право на необмежений в'їзд в країну будь-яким видом транспорту є лише у країн з "зеленого списку", "жовтого списку" і тим, хто перебував в цих країнах протягом останніх 15 днів при наявності негативного ПЛР-тесту.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 22 липня в Україні зафіксовано 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні, 33 172 пацієнти одужало.
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22 07 2020 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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