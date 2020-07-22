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Українцям заборонили в'їзд до Чорногорії на автомобілі

Проте, є одне виключення
В'їзд на територію Чорногорії для жителів України можливий лише повітряним транспортом. Виняток, якщо українці останні 15 днів перебували в країнах "зеленого" або "жовтого" списків.
Українцям заборонили в Чорногорія знову посилює карантин (Колаж РБК-Україна)

Про це повідомляється на сайті уряду Чорногорії, передає РБК - Україна.

Право на необмежений в'їзд в країну будь-яким видом транспорту є лише у країн з "зеленого списку", "жовтого списку" і тим, хто перебував в цих країнах протягом останніх 15 днів при наявності негативного ПЛР-тесту.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 22 липня в Україні зафіксовано 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні, 33 172 пацієнти одужало.

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22 07 2020 14:20
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