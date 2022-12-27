Україну чекає катастрофічне падіння народжуваності у 2023 році - НАН

Наступний рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться щонайменше до 35 мільйонів, вважають в Інституті демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи.

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академік НАН України Елла Лібанова, пише "Укрінформ".

"Я мрію, щоб до 2030 року нас було 35 мільйонів. На жаль, цього може й не бути. Тому що війна триває, ми втрачаємо людей через надмірну смертність. Це не тільки загиблі, а й ті, хто вмирає через стреси, перевантаження, неякісне харчування, недостатність медичної допомоги", - зазначила Елла Лібанова.

Також, за словами Лібанової, дається взнаки низький рівень народжуваності.

"Ми ще повною мірою цього не відчуваємо. Але 2023 рік буде роком катастрофічного падіння цього показника", – заявила академік НАНУ.

Лібанова зазначила: "Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року – ще менше, але скорочення ще не буде катастрофічним за рахунок дітей, які народилися в першій половині року. Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8".

Ще однією, кількісно найбільш болісною, але не такою страшною проблемою вона вважає міграцію. Люди, котрі втекли від війни за кордон, живі – і є надія, що вони повернуться. А перспектива повернення, передусім, залежатиме від тривалості бойових дій та від умов, що формуватимуться після війни.

"Чим довше люди перебуватимуть за кордоном, тим більше вони адаптуються й намагатимуться залишитися там назавжди. Крім того, що довше триватиме гаряча фаза війни, то сильніше буде зруйновано нашу інфраструктуру – як виробничу, так і соціальну, передовсім житлову. Якщо у людей зруйноване житло і якщо в них немає роботи, їм не буде куди і для чого повертатися", – пояснила Лібанова.

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, з 1994-го року кількість населення в Україні щорічно скорочувалася, і зараз в країні живе приблизно 34-35 мільйонів людей.

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