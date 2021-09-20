Україну можуть перевести до "жовтої" зони з 22 вересня
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на урядовий портал.
Повідомляється, що завтра на засіданні комісії з ТЕБ та НС буде розглянуто питання впровадження "жовтого" рівня епідемічної небезпеки по всій території країни з 00:00 22 вересня 2021.
Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, одночасно запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, в яких щеплення першою дозою зробили не менше 80% персоналу.
"Ми змінили підхід до карантину і дозволили роботу таким закладам, щоб не зупиняти економічний і освітній процес в нашій країні. Держава надала можливість кожному громадянину робити щеплення безкоштовно різними вакцинами на вибір. Вакцинація залишається пріоритетом у протидії поширенню хвороби", - зазначив Шмигаль.
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