Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Укренерго: зберігається значний дефіцит потужності, відновлюється електропостачання Одещини

12 грудня 2022, 12:33
Укренерго: зберігається значний дефіцит потужності, відновлюється електропостачання Одещини
Укренерго 12.12.22
Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій.

За минулий тиждень енергосистема зазнала трьох російських атак – вже восьма масована ракетна атака у понеділок 5 грудня та дві локальні – артилерією й безпілотниками на Півдні та Сході країни у вихідні. Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їхньої роботи, йдеться у повідомленні Укренерго. 

На Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває.

Бригади Укренерго, генерації та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України. Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом). Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням.

Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання.

При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення.

Деталі щодо обмежень споживання та аварійних відключень – у повідомленнях операторів системи розподілу.

Укренергоенергопостачання

Останні матеріали

Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 10:27
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Cуспільство
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 08:53
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 грудня 2022, 13:52
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Політика
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 14:02
Що означає удар українського безпілотника в глибині російської території? Переломний момент, який демонструє вразливість росії – Фред Каплан
Політика
Що означає удар українського безпілотника в глибині російської території? Переломний момент, який демонструє вразливість росії – Фред Каплан
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 11:56
Прикре самогубство
Cуспільство
Прикре самогубство "Дождя". російській опозиції варто змінити ідеологію, якщо вона дійсно прагне змінити владу
Дмитро Редько – 09 грудня 2022, 09:38
Нещодавній виступ путіна як виклик Заходу. Він також готує своє населення до виснажливої війни – Мік Раян
Політика
Нещодавній виступ путіна як виклик Заходу. Він також готує своє населення до виснажливої війни – Мік Раян
Переклад iPress – 08 грудня 2022, 13:09
ЄС має проблему зі шпигунами. Чому їх так важко упіймати – Politico
Політика
ЄС має проблему зі шпигунами. Чому їх так важко упіймати – Politico
Переклад iPress – 08 грудня 2022, 12:14
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється