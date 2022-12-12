Укренерго: зберігається значний дефіцит потужності, відновлюється електропостачання Одещини

Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій.

За минулий тиждень енергосистема зазнала трьох російських атак – вже восьма масована ракетна атака у понеділок 5 грудня та дві локальні – артилерією й безпілотниками на Півдні та Сході країни у вихідні. Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їхньої роботи, йдеться у повідомленні Укренерго.

На Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває.

Бригади Укренерго, генерації та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України. Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом). Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням.

Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання.

При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення.

Деталі щодо обмежень споживання та аварійних відключень – у повідомленнях операторів системи розподілу.