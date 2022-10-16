"Укрпошта" оголосила конкурс на ескіз різдвяної марки
Ескізи прийматимуть з 15 до 25 жовтня 2022 року включно, повідомляє "Укрпошта" у Facebook.
Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно заповнити форму за посиланням.⠀
"Сконцентруймо спільні бажання українців на 2023-й в ескізі нової поштової марки "З Різдвом Христовим та Новим роком!". І нехай вона буде пророчою, бо ж досвід у нас є", – кажуть організатори конкурсу.
Найкращий ескіз відтворять на новій поштовій марці. Авторам інших яскравих ідей також можуть запропонувати публікацію їхніх ескізів на різдвяних конвертах та листівках.
Вимоги до ескізів:
- наявність основних різдвяних та новорічних символів, а також традиційних українських святкових атрибутів;
- національний колорит задля пробудження найтепліших асоціацій;
- малюнок чи графічний макет з візуалізацією в електронному вигляді у форматі JPEG, 300 dpi.
Використання фотоматеріалів та зображень не має порушувати авторські права сторонніх осіб.
Кожен учасник може відправити не більше 5 ескізів.
"Нині свята в Україні хоч і мають присмак полину, проте набувають особливих сенсів. І коли сьогодення шматує, вкрай важливо знайти у собі надійні опори. З-поміж них – любов, сподівання на кращий прийдешній рік та передчуття перемоги, а відтак омріяне повернення додому, радість в очах дітлахів, довгі обійми з тими, хто тримає наше небо", – додають в "Укрпошті".
Нагадаємо, Укрпошта до Дня захисників та захисниць України випустила нові марки.
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