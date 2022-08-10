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Укрпошта випустить марку з Кримським мостом
Фото з вільного доступу
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що з огляду на сьогоднішні новини компанія випускає марку, присвячену Кримському мосту.
Про це він повідомив у Twitter.
"З огляду на сьогоднішні новини, Укрпошта випускає марку "Кримський міст – Готово" та конверт із зображенням Криму, який розриває наручники з росією", - написав Смілянський.
Він також додав, що скоро продукція з’явиться в мережі та в магазинах Укрпошти.
Як повідомлялося, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту, який з'єднує росію і тимчасово окупований український Крим, виникла пожежа, горять цистерни з пальним та зруйнована частина дорожнього полотна. На подію жваво відреагували українські користувачі соціальних мереж.
Нагадаємо, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук. "Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, сказана українським захисником у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення росії в Україну - 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.
У травні було випущено марку "Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.
1 вересня було презентовано першу благодійну марку "Укрпошти" - "Пес Патрон". Завдяки продажу марки "Пес Патрон" планули зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, решта коштів направити на підтримку притулків для тварин.
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08 10 2022 13:15 МЕДІА
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