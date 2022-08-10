Укрпошта випустить марку з Кримським мостом

Скоро продукція з'явиться у продажу

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що з огляду на сьогоднішні новини компанія випускає марку, присвячену Кримському мосту.

Про це він повідомив у Twitter

"З огляду на сьогоднішні новини, Укрпошта випускає марку "Кримський міст – Готово" та конверт із зображенням Криму, який розриває наручники з росією", - написав Смілянський.

Він також додав, що скоро продукція з’явиться в мережі та в магазинах Укрпошти.

Як повідомлялося, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту, який з'єднує росію і тимчасово окупований український Крим, виникла пожежа, горять цистерни з пальним та зруйнована частина дорожнього полотна. На подію жваво відреагували українські користувачі соціальних мереж.

Нагадаємо, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук. "Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, сказана українським захисником у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення росії в Україну - 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

У травні було випущено марку "Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.

1 вересня було презентовано першу благодійну марку "Укрпошти" - "Пес Патрон". Завдяки продажу марки "Пес Патрон" планули зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, решта коштів направити на підтримку притулків для тварин.